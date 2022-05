Transfermarkt : BVB-Kaderumbau: Mit mehr Mentalität näher an die Bayern

Dortmund Haaland geht. Adeyemi, Schlotterbeck und Süle kommen. Der Dauerzweite Borussia Dortmund sorgt auf dem Transfermarkt schon früh für Aufsehen. Noch ist der Umbau nicht abgeschlossen.

Auf der Baustelle in Dortmund gibt es markante Fortschritte, aber noch immer reichlich zu tun. Beim nächsten Versuch, näher an den FC Bayern München heranzurücken, soll der Kader weiter umgebaut werden.

Nach den Transfers von Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi nimmt Borussia Dortmund weitere Fußball-Profis ins Visier, die das Niveau anheben und dem Team eine neue leidige Mentalitätsdebatte ersparen sollen. Coach Marco Rose gab schon vor Tagen die Richtung vor: „Ziel ist es, eine Gruppe zu schaffen, die in der Lage ist, große Spiele zu gewinnen. Wir wollen uns so ausrichten, dass wir nach und nach die Chance habe, ganz oben anzugreifen.“

Peinliche und frühe Knockouts in Europa und im DFB-Pokal und die wachsende Distanz der Fans zur Mannschaft haben Spuren hinterlassen. Zu selten war der im Eingang zum Kabinentrakt an den Wänden festgehaltene Arbeitskodex „Bedingungsloser Einsatz“, „leidenschaftliche Besessenheit“, „Dienst an der Mannschaft“ auf dem Platz auch zu sehen. „Ich hatte nicht das Gefühl, das die Mannschaft in diesem Jahr alles aus sich herausgepresst hat“, klagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke unlängst bei einem „Ruhr Nachrichten“ und im „Radio 91,2“-Talk.