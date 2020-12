Bundesliga : BVB hofft auf Einsatz von Hummels - Haaland fehlt

Dortmund Borussia Dortmund kann weiter auf einen Einsatz von Abwehrchef Mats Hummels am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Spiel bei Eintracht Frankfurt hoffen. „Die News über Mats sind gut. Wir werden sehen, ob er spielen kann“, sagte Trainer Lucien Favre.

Der Weltmeister von 2014 hatte sich beim 1:1 des Fußball- Bundesligisten gegen Lazio Rom am Mittwoch eine Fußverletzung zugezogen und in der Schlussphase stark humpelnd den Platz verlassen.

Dagegen haben sich die Hoffnungen auf eine Verkürzung der bis Januar prognostizierten Ausfallzeit von Erling Haaland nicht erfüllt. „Er fällt definitiv bis Januar aus - so wie es der Doc gesagt hat“, stellte Favre klar. Torjäger Haaland hatte noch am Vortag via Twitter („Gute Nachrichten. Habe mit meinen Ärzten gesprochen. Bald zurück“) Optimismus verbreitet.