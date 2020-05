Vor Bundesliga-Derby : BVB geschwächt: Reus fällt aus, Can und Witsel fraglich

BVB geschwächt: Reus fällt aus, Can und Witsel fraglich

Dortmund Borussia Dortmund wird am kommenden Wochenende ersatzgeschwächt den Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga wieder aufnehmen.

Ausgerechnet im für Samstag (15.30 Uhr) angesetzten Revierderby gegen den FC Schalke 04 fällt der seit Anfang Februar wegen einer Muskelverletzung außer Gefecht gesetzte Nationalspieler Marco Reus sicher aus. Axel Witsel und Emre Can drohen ebenfalls nicht rechtzeitig fit zu werden.

„Marco ist für den Samstag leider noch kein Thema“, sagte der Leiter der BVB-Lizenzspielerabteilung, Sebastian Kehl, der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ) am Montag. „Ansonsten haben wir ein paar angeschlagene Spieler, werden aber die nächsten Tage noch abwarten müssen.“ Zu den Wackelkandidaten gehören Witsel und Can, die vor der Corona-Auszeit die Mittelfeldachse beim BVB bildeten, sich nun aber mit muskulären Problemen herumplagen.

Seit Samstagabend ist die Borussia in dem von der Deutschen Fußball Liga geforderten quarantäneähnlichen, einwöchigen Trainingslager. Der Tross wohnt im Dortmunder Vier-Sterne-Hotel l'Arriveè und fährt von dort jeweils zu den Übungseinheiten auf dem Trainingsgelände im Stadtteil Brackel. „Alle frühstücken im Hotel, fahren dann zum Training nach Brackel und kehren anschließend wieder zurück.“ Das Hotel steht dem Bundesliga-Zweiten exklusiv zur Verfügung, „und wir halten uns natürlich weiterhin strikt an die Regeln“, so Kehl.