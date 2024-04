Bundesliga BVB feiert Stadion mit Sondertrikot

Anlässlich des 50. Geburtstags des Westfalenstadions (heute Signal Iduna Park) am 2. April spielt der BVB am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in dem Trikot, das im Design verschiedene Ausbaustufen des Stadions vereint. Im Nacken des Trikots sind zudem die Jahreszahlen 1974 - 2024 zu sehen. Von diesem Freitag an können Fans das Trikot kaufen.