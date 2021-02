21. Bundesliga-Spieltag : BVB enttäuscht erneut - Hertha holt mit Khedira Remis

Jadon Sancho (l) und Erling Haaland retteten dem BVB einen Punkt gegen Hoffenheim. Foto: Marius Becker/dpa

Berlin Borussia Dortmund droht in der Fußball-Bundesliga den Anschluss an die Champions-League-Ränge zu verlieren. Der Revierclub kam am Samstag zu Hause nur zu einem 2:2 (1:1) gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Der Rückstand des BVB auf Platz vier könnte am Sonntag auf sechs Punkte nach 21 Spielen wachsen. Hertha BSC beendete mit dem 1:1 (0:1) beim VfB Stuttgart die Serie von zuvor vier Niederlagen. Der eingewechselte Sami Khedira bereitete bei der Rückkehr zu seinem Jugendclub das 1:1 der Berliner vor, die vorerst 15. bleiben.

Bayer Leverkusen verpasste durch das späte Gegentor zum 2:2 (1:0) gegen den abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 den Sprung auf Rang drei. Der SC Freiburg kam wenige Tage nach der Vertragsverlängerung von Trainer Christian Streich nicht über ein 0:0 beim SV Werder Bremen hinaus.

Luca Netz (l) sorgte durch sein Tor für einen Berliner Punkt in Stuttgart. Foto: Tom Weller/dpa

Woo-Yeong Jeong (r) konnte mit Freiburg einen Punkt aus Bremen (hier Ömer Toprak) mit nach Hause nehmen. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Leverkusen verspielte in den Schlussphase den sicher geglaubten Sieg gegen Mainz. Foto: Federico Gambarini/dpa