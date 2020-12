Favre-Nachfolger : BVB-Coach Terzic zu Scholl-Kritik: Bringt mich nicht weiter

Lässt die Kritik von Mehmet Scholl an sich abprallen: BVB-Coach Edin Terzic. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Dortmund Borussia Dortmunds Trainer-Novize Edin Terzic hat der Kritik von Ex-Nationalspieler Mehmet Scholl nicht allzu viel Bedeutung geschenkt.

„Wenn ich mich damit beschäftigen würde, was Leute über mich sagen, die mich nicht so gut kennen, dann würde mich das nicht weiterbringen“, sagte Terzic auf einer Pressekonferenz. Zuvor war er von Scholl in der „Bild“-Zeitung kritisiert worden.