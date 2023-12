Bundesliga BVB-Coach Terzic lobt „Kämpferherz“ des verletzten Ryerson

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic hat den Kampfgeist seines verletzten Außenverteidigers Julian Ryerson gelobt und über die Rückkehr des 26-Jährigen gesprochen. „Es fällt uns schwer, eine genaue Anzahl an Tagen und Wochen vorzugeben. Aber wir wissen, dass Julian so ein großes Kämpferherz hat: Egal, was sein Arzt sagt, er wird ein bisschen früher zurückkommen. Und dabei drücken wir ihm die Daumen“, sagte Terzic mit einem Lächeln.