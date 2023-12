Bundesliga BVB-Coach spürt Rückendeckung: „Hat sich nichts verändert“

Die Partie am Dienstag (20.30 Uhr) birgt erneut große Brisanz. Nach nur einem Sieg in den vergangenen sechs Ligaspielen und dem Sturz auf Platz fünf hat sich die Diskussion um Terzic verstärkt. Trotz der für ihn kritischen Situation verspürt Terzic den Rückhalt der Vereinsführung und der Profis. „Ich spüre die Rückendeckung sowohl von den Menschen, mit denen ich zusammen arbeite als auch aus der Kabine. Da hat sich nichts verändert. Wir sind gemeinsam schon zweimal durch solch eine Phase gegangen und haben bewiesen, dass wir das können“, sagte der Coach mit Bezug auf zwei ähnliche Ausgangslagen am Jahresende.