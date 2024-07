Fußball BVB-Coach Sahin plant mit Füllkrug: „Zentrale Rolle“

Der Dortmunder Trainer Nuri Sahin plant für diese Saison mit Nationalstürmer Niclas Füllkrug. „Fülle weiß, was ich über ihn denke. Wir hatten über den Sommer viel Kontakt“, kommentierte der Fußball-Lehrer in einem Sky-Interview die anhaltenden Spekulationen über einen angeblichen Vereinswechsel des 31 Jahre alten EM-Teilnehmers. Demnach soll Füllkrug nach dem Transfer des ehemaligen Stuttgarter Torjägers Serhou Guirassy zum BVB an einem Transfer zu Atlético Madrid oder zur AC Mailand interessiert sein.