Bundesliga BVB-Boss: Können mit Selbstvertrauen nach München reisen

In der Vorsaison hieß es 3:1 für die Bayern, die sich dieses Mal aber in der zu diesem Saison-Zeitpunkt ungewohnten Rolle des Verfolgers befinden. Dortmund führt die Tabelle mit 53 Punkten vor dem Rekordmeister (52) an. Die Münchner hatten in der Vorwoche auf die jüngste Schwächephase in der Fußball-Bundesliga mit der Trennung von Trainer Julian Nagelsmann reagiert und Thomas Tuchel als Nachfolger verpflichtet.