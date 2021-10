Bundesliga : BVB auch ohne Haaland auf Kurs - Keine Abstellung

Dortmund Wieder kein Spektakel, aber immerhin ein Sieg. Auch ohne Erling Haaland stellt der BVB beim 2:1 über den FC Augsburg wieder Kontakt zur Tabellenspitze her. Und doch bleibt der Norweger ein Gesprächsthema.

Erling Haaland stand gar nicht auf dem Platz, sorgte nach dem Schlusspfiff aber dennoch für Aufregung. Trotz aller Freude über den 2:1 (1:1)-Arbeitssieg gegen den FC Augsburg legte Marco Rose bei der Frage nach dem verletzten Torjäger die Stirn in Falten.

Ähnlich unerfreuliche Erfahrungen wie bei Thorgan Hazard, der trotz einer Sprunggelenksblessur Ende August für die belgische Nationalmannschaft abgestellt werden musste, bleiben dem Revierclub diesmal jedoch erspart. Wie der BVB am Sonntag bestätigte, wird der am Oberschenkel verletzte Haaland wie ursprünglich geplant in Dortmund bleiben, um die Genesung nicht zu gefährden. „Wir sollten da mal den Druck rausnehmen und nicht jeden Tag wieder fragen, geht es vielleicht doch“, kommentierte Rose.