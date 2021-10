Sieg über Köln : BVB auch ohne Haaland auf Bayern-Jagd - Tigges im Fokus

Dortmund Weniger Abschlüsse, weniger Ballbesitz - aber mehr Tore. Die Dortmunder benötigen beim 2:0 über den starken 1. FC Köln viel Glück. Ausgerechnet ein Profi, der im Sommer vom Gegner umworben wurde, sorgt für Schlagzeilen. Die Bayern bleiben in Schlagdistanz.

Zumindest für kurze Zeit schlüpfte Steffen Tigges in die Rolle als Haaland-Double. In ähnlicher Manier wie der verletzte Norweger sorgte der Dortmunder Aushilfstürmer beim glücklichen 2:0 (1:0) über den 1. FC Köln für die Entscheidung und ließ sich für seinen ersten Bundesligatreffer von der bebenden Südtribüne feiern.

Mit einem Kopfball in der 64. Minute nur kurz nach seiner Einwechslung beförderte sich der U23-Spieler aus der Namenlosigkeit der 3. Liga in das Bundesliga-Rampenlicht. „Vor der Südtribüne mein erstes Tor zu schießen, hätte ich mir vor zwei Jahren noch nicht ausgemalt“, schwärmte der 23-Jährige. Dass er sich seinen „Kindheitstraum“ ausgerechnet gegen den Verein erfüllte, der ihn noch im vergangenen Sommer verpflichten wollte, machte das Ganze noch schlagzeilenträchtiger. Warum der BVB das Angebot der Kölner ablehnte, erläuterte Trainer Marco Rose umgehend: „Wir sind überzeugt, dass Steffen bei uns am richtigen Ort ist. Er ist ein Typ, der Erling noch am besten ersetzen kann.“