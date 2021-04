Bundesliga : BVB auch gegen VfB ohne Sancho - Knauff angeschlagen

Dortmund Borussia Dortmund muss auch in der Bundesliga-Partie beim VfB Stuttgart auf Offensivspieler Jadon Sancho verzichten.

Der englische Nationalspieler Sancho hatte seinem Team aufgrund anhaltender Muskelprobleme bereits in den vergangenen Partien gefehlt - auch beim 1:2 in der Champions League bei Manchester City am Dienstag. Die Langzeitverletzten Axel Witsel und Dan-Axel Zagadou waren in England ebenfalls nicht dabei.

Mit Blick auf 1:5 in der Hinrunde gegen die Schwaben sagte Terzic: „Es war - nicht nur in dieser Saison, sondern wahrscheinlich in den letzten Jahren - die schlechteste Leistung, die wir gezeigt haben.“ Es sei unmöglich, diese Partie auszublenden. „Nach diesem Spiel ist ja auch einiges passiert“, ergänzte der Coach - er hatte damals den Trainer Job von Lucien Favre übernommen. Das Debakel im Hinspiel wolle er mit den BVB-Profis nochmals thematisieren. „Eine Portion Wut darf auch mit dabei sein, wenn man in so ein Spiel geht.“