Bundesliga : BVB-Angreifer Malen verspricht mehr Tore: „Ich werde besser“

Rückt im BVB-Angriff in den Fokus: Donyell Malen beim Training von Borussia Dortmund. Foto: David Inderlied/dpa

Dortmund Stürmer Donyell Malen von Borussia Dortmund will sich in der kommenden Saison steigern.

Durch den monatelangen Ausfall des an einem Hodentumor erkrankten Sébastien Haller rückt Malen im Angriff in den Fokus. Der 23 Jahre alte Niederländer wechselte im vergangenen Sommer von der PSV Eindhoven für rund 30 Millionen Euro zum Fußball-Bundesligisten und erzielte in 27 Ligaspielen fünf Tore.