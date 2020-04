Die Politik muss möglichen Geisterspielen zustimmen : Der Fußball wartet auf die Leitplanken

Auf Bundesligaspiele in vollen Stadien wie hier in Dortmund müssen die Fans wohl noch lange warten – im schlimmsten Fall bis Sommer 2021, fürchtet ein Experte. Jetzt stehen erst mal Geisterspiele im Fokus. Foto: dpa/Friso Gentsch

Frankfurt Wenn die Bundesregierung über Lockerungen der Corona-Beschränkungen diskutiert, wird das auch großen Einfluss auf die DFL haben.

Die in Aussicht gestellten Lockerungen der Corona-Einschränkungen sollen „in Abhängigkeit von der möglichen räumlichen Distanz und den Kontaktintensitäten der Beteiligten“ geprüft werden. Auslegungssache also für Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten, die an diesem Mittwoch ihren weiteren Krisenplan diskutieren werden – und dabei auch ganz sicher den von Merkel als „sehr wichtig“ eingestuften Rat der Leopoldina berücksichtigen.

„Wir werden bereit sein“, versprach DFL-Geschäftsführer Christian Seifert, stellte allerdings klar: „Es darf nicht der Eindruck entstehen, der Fußball ignoriere in seiner Selbstbezogenheit die Realität.“ Diese wird vor allem von den politischen Entscheidungsträgern geformt. Spiele unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit, das wurde zuletzt deutlich, sind das Höchste der Gefühle. Dass Leopoldina-Präsident Gerald Haug die Horrorvorstellung von vollen Stadien erst „in eineinhalb Jahren“, also tief in 2021, ins Spiel brachte, dürfte die DFL und die 36 Proficlubs daher nur kurz erschreckt haben. Ihnen geht es bei der nächsten virtuellen Mitgliederversammlung in erster Linie um die reine Fortsetzung der Saison und um 770 Millionen Euro, die bei einem Saisonabbruch verloren gehen könnten. Die außerordentliche Versammlung wurde von der DFL am Dienstag von diesem Freitag auf Donnerstag, 23. April, verschoben, um Zeit zu gewinnen.