Zeichen der Solidarität : Bundesminister Özdemir im Ukraine-Trikot beim VfB-Spiel

Stuttgart Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ist erleichtert über die „gute Nachricht“ aus den internationalen Sportverbänden zum Ausschluss von Russland und Belarus.

„Der Kampf der Menschen in der Ukraine, den tragen sie nicht für sich alleine aus“, sagte Özdemir und mahnte, dass „sich die Putins dieser Welt“ nicht durchsetzen dürften. Zudem sprach der Minister den Menschen in Russland, die sich dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in den Weg stellten, „großen Respekt“ aus. „Die wissen, was sie riskieren“, sagte Özdemir.