Laut Fußballexperten : Bundesliga wird durch WM „einfach ein bisschen schlechter“

München Kein Public-Viewing im Sommer, keine WM im Garten verfolgen. Durch die Winter-WM gerät der Spielkalender durcheinander und wird schwere Auswirkungen auf die Liga haben, ist sich ein Experte sicher.

Durch die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wird die Qualität der Bundesliga geringer - diese These stellt Martin Rafelt auf.

„Individuelle Belastungssteuerung ist wichtig“

Durch die WM vom 21. November bis 18. Dezember ist ein enger Spielrhythmus die Folge. Ein deutscher Nationalspieler beim FC Bayern München würde beispielsweise zwischen Ende Juli und Mitte November mindestens 25 Pflichtspiele absolvieren - in 15 Wochen. „Es ist die größte Aufgabe eines Trainerteams, die Belastung zu steuern“, sagt Bundestrainer Hansi Flick. „Die individuelle Belastungssteuerung ist wichtig.“

Könnte das Stichwort Belastungssteuerung ein Schlüsselfaktor für die kommende Spielzeit werden? „Der Hauptunterschied wird sein, dass du in der Saison nicht viel trainieren kannst, sondern quasi einfach nur noch regenerierst“, ist sich Rafelt sicher. Wird nun in der Saisonvorbereitung gezielt auf den engen Spielplan hintrainiert? „Es ist ja nicht so, dass man über vier Wochen etwas ändern kann, dass die Spieler auf einmal einen Tag weniger Regeneration durch die Saison hinweg brauchen. Wenn das ginge, würde man das sowieso schon machen“, erklärt Rafelt.