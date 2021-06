50+1-Regel : Bundesliga-Trio kritisiert Bundeskartellamt

Berlin Nach einem „Handelsblatt“-Bericht haben die drei Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg und TSG Hoffenheim das Bundeskartellamt wegen der 50+1-Regel-Bedenken kritisiert.

Das Trio klagt demnach in einem gemeinsamen Schreiben an das Präsidium der Deutschen Fußball-Liga (DFL) über „Konsequenzen, die für uns verständlicherweise inakzeptabel sind“. Von der DFL gab es am Samstag auf Anfrage keine Stellungnahme zu dem Bericht.