Nationalmannschaft Bundesliga-Profis sehen DFB-Team als EM-Topfavorit

Mit einem erneuten Vorrunden-Aus wie bei den blamabel verlaufenen Weltmeisterschaften 2022 in Katar und 2018 in Russland rechnen nur 2,6 Prozent der Profis. Fast drei Viertel der Erstliga-Spieler (71,8) sehen die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann mindestens im Halbfinale. Das Finale der am 14. Juni beginnenden EM findet am 14. Juli im Berliner Olympiastadion statt.