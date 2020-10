Rückblick und Ausblick : Bundesliga: Das war der Samstag, das bringt der Sonntag

Berlin Vor dem Start in die Champions League feiern drei der vier deutschen Starter Siege in der Bundesliga. Die Bayern und Leipzig überzeugen, bei Dortmund feiert der Kapitän sein erstes Tor seit mehr als einem halben Jahr.

In Mainz verschärft sich zudem die sportliche Krise - der FC Schalke will am heutigen Sonntag gegen die eigene Negativserie ankämpfen.

KOPFBALLUNGEHEUER: Ein Bundesligator erzielte Angeliño vergangene Saison in seiner ersten Halbserie für RB Leipzig. Diese Spielzeit traf der 23-Jährige schon gleich zweimal - und beide Male per Kopf. Dies gelang ihm wie schon beim 4:0 gegen den Schalke 04 nun auch beim 2:0 beim FC Augsburg. Angesichts seiner Körpergröße ein außergewöhnliches Vergnügen. „1,75m geballte Kopfball-Power“, twitterte RB - und erhielt Antwort von seinem eigenen Spieler. Er sei in Wirklichkeit 1,71 Meter groß, schrieb Angeliño.

Am Sonntag werden es nicht viel mehr auf den Schauplätzen: Die Partien zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) sowie dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Union Berlin werden vor maximal 300 Zuschauern stattfinden. Sportlich will der Revierclub einen Negativrekord vermeiden: Sieben Ligaspiele in Serie haben die Königsblauen noch nie verloren - mit einer Niederlage wäre es so weit. „Wir wollen uns offensiver ausrichten“, kündigte Trainer Manuel Baum an, der in seinem zweiten Spiel bei Schalke die Trendwende schaffen will.