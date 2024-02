RB-Duell gegen Union Bundesliga-Comeback: Rose setzt auf Gulacsi

Nach seinem Kreuzbandriss am 5. Oktober 2022 arbeitete sich der ungarische Nationaltorhüter Gulacsi langsam heran. In der Champions League gegen Bern und im DFB-Pokal sammelte der 33 Jahre alte Ex-Kapitän bereits Spielerfahrung in dieser Saison. In der Bundesliga ist es nun am Sonntag sein Comeback.