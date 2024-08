Nach Messerangriff Bundesliga-Clubs gedenken der Opfer von Solingen

Die Vereine der Fußball-Bundesliga haben am Samstag mit Trauerflor der Opfer des tödlichen Messerangriffs von Solingen gedacht. Die Deutsche Fußball Liga hatte eine entsprechen Reaktion empfohlen, angepfiffen wurden am Nachmittag fünf Partien. Am Abend (18.30 Uhr/Sky) trifft Borussia Dortmund auf Eintracht Frankfurt.