Statt Montagsspiel : Bundesliga ab 2021/22 zehnmal am Sonntag um 19.30 Uhr

Frankfurt/Main Die Fußball-Bundesliga spielt ab der Saison 2021/22 zehnmal am Sonntagabend um 19.30 Uhr. Dies teilte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Dienstag in Frankfurt bei einer Presserunde zur Medienausschreibung mit.

„Das ist mit allen Clubs besprochen und wurde auch von allen akzeptiert“, sagte der Funktionär. Die Sonntagabend-Termine ersetzen den ungeliebten Fan-Termin am Montagabend (20.30 Uhr) und den für Amateure ungünstigen Termin am Sonntagmittag (13.30 Uhr), die in den vergangenen Spielzeiten je fünfmal im Spielplan standen.