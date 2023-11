Bundesliga Brych vor Schiedsrichter-Rekord: „Hat eine große Bedeutung“

Das nahende Ende seiner sechseinhalb Jahre langen Rekordmarke nimmt Stark „entspannt“. „Ich denke, das wird auch von keinem anderen mehr erreicht werden. Das war nie eine Sache für die Ewigkeit und nun ist es eben so weit. Man muss auch bedenken, dass ich den Rekord nie aufgestellt hätte, wenn Markus Merk nicht ein Jahr früher aufgehört hätte mit sechs Spielen weniger“, sagte Stark, der am Montag 54 Jahre alt wurde, in einem DFB-Interview, das in den kommenden Tagen auf der Internetseite veröffentlicht wird.