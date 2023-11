Schiedsrichter Brych: Offen, wie lange es nach Rekord weitergeht

Sein nächster Einsatz in der Fußball-Bundesliga ist der 344. Damit würde Brych die Bestmarke von Wolfgang Stark einstellen. Der Niederbayer, der an diesem Montag 54 Jahre alt wird, leitete im Mai 2017 sein 344. Spiel. Brychs Rekordspiel könnte bereits am nächsten Spieltag erfolgen. Die Ansetzungen werden immer am Donnerstag vor dem Spiel veröffentlicht.