0:0 trotz 19:0 : Brotloses Bayer „will die ganze Woche Ecken üben“

Leverkusen 19 Mal probiert, 19 Mal ist nichts passiert: Nach dem gemeinsamen Standard-Training unter Wettkampf-Bedingungen nahmen die meisten Beteiligten die kurioseste Statistik des Bundesliga-Wochenendes mit Humor.

Auch Leverkusens Standard-Schütze Kerem Demirbay, der gegen seinen Ex-Verein bis zur Auswechslung in der 63. Minute alle Eckbälle schoss, verstand die Welt nicht mehr. „Das habe ich so noch nicht erlebt“, sagte er: „Entweder waren sie extrem schlecht reingeschlagen oder wir haben keinen Abnehmer gefunden.“ Bender erklärte, er hätte „lieber 18 Ecken weniger gehabt und eine wäre drin gewesen.“ Hradecky wiederum bemühte die umgekehrte Logik. „Wenn Du 19 Ecken hast und keine nutzt, läuft es oft so, dass der Gegner eine hat und dann das Tor macht“, sagte er: „Das ist zum Glück nicht passiert.“ Immerhin. So hat Bayer nach drei Spielen sieben Punkte. „Aber es müssten noch zwei mehr sein“, sagte Bosz.