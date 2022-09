Bundesliga : Brisantes Derby für Bochum-Coach Reis auf Schalke

Gelsenkirchen Erstmals seit zwölfeinhalb Jahren treffen der FC Schalke 04 und der VfL Bochum in einem Pflichtspiel wieder aufeinander. Sportlich ist die Situation für beide Teams kompliziert.

Mitten in turbulenten Tagen und vor dem brisanten Derby beim FC Schalke 04 gab Thomas Reis Einblicke in seine Gefühlswelt.

„Man ist ja auch nur ein Mensch: Das, was in der letzten Woche auf einen eingeprallt ist, ist natürlich nicht schön“, sagte der Trainer des VfL Bochum mit Blick auf Spekulationen über seine Zukunft. „Mir ist es schon ein bisschen nahe gegangen.“ Als Tabellenletzter mit null Punkten treten die Bochumer auf Schalke an. Auch der Aufsteiger aus Gelsenkirchen wartet noch auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga. Die Partie birgt aus mehreren Gründen spezielle Brisanz - und zwar für beide Clubs.