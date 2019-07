Nach U21-EM : Bremer Eggestein peilt A-Elf-Debüt an

Bremer Eggestein peilt A-Elf-Debüt an

Bremen U21-Vize-Europameister Maximilian Eggestein hofft in der neuen Saison auf sein Debüt in der Fußball-Nationalmannschaft. „Ich wäre gerne wieder dabei.

Das geht aber nur über Leistung“, sagte der Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen am Mittwoch vor Journalisten. „Die EM hat Lust auf mehr gemacht.“ Eggestein wurde von Bundestrainer Joachim Löw zwar bereits für das Länderspiel gegen Serbien (1:1) und in der EM-Qualifikation in den Niederlanden (3:2) nominiert, kam dabei allerdings nicht zum Einsatz.