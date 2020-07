Werder Bremen : Bremens Füllkrug begrüßt Verbleib von Trainer Kohfeldt

Bremen Werder Bremens Stürmer Niclas Füllkrug hat den Verbleib von Sportchef Frank Baumann und vor allem den von Trainer Florian Kohfeldt begrüßt.

Die Hanseaten retteten sich in der vergangenen Spielzeit erst in der Relegation vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga. Die Gründe für den Absturz seien vielschichtig, sagte Füllkrug. „Eine Saison ist ein Abbild unterschiedlichster Faktoren“, erklärte er. Vor allem die vielen Verletzungen „waren kaum wettzumachen“. Der Offensivspieler fiel selbst aufgrund eines Kreuzbandrisses über mehrere Monate aus.