Bundesliga : Bremens Aufsichtsrats-Chef Bode denkt nicht an Rücktritt

Bremen Werder Bremens Aufsichtsrats-Chef Marco Bode denkt trotz des drohenden Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga und der auch an ihm zunehmenden Kritik nicht an einen Rücktritt.

Für die Zeit nach dem Saisonende kündigte Bode „sehr kritische, zukunftsorientierte Gespräche“ an. „Nach so einer Saison will niemand das Ergebnis einfach so zur Seite legen und sagen, es geht so weiter“, sagte der Ex-Profi. „Wir werden alles auf den Prüfstand stellen. Ich werde aber nicht sagen, dass bei uns jeder zur Disposition steht. Es wird sich auch niemand aus der Verantwortung stehlen. Aber es klebt auch niemand an seinem Posten.“