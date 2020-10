3. Spieltag : Bremen feiert sechs Punkte, doch zwei Abgänge drohen

Bremen Der kleine Bremer Aufschwung geht auch im heimischen Weserstadion weiter. Von Jubelstimmung ist man bei Werder allerdings weit entfernt. Die Leistung auf dem Rasen ist ausbaufähig, der Verlust zweier Leistungsträger wird immer wahrscheinlicher.

Ajax Amsterdam will Mittelfeldspieler Klaassen bis zum Transferschluss am Montag unbedingt verpflichten. Auch der Niederländer selbst würde gerne in die Heimat zurückkehren. „Es gibt noch keine Einigkeit“, sagte Sportchef Frank Baumann. Laut Medienberichten fordert Werder zwischen 13 und 15 Millionen Euro. Eine ähnliche Summe hatten die Bremer vor zwei Jahren an den FC Everton gezahlt.