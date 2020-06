Werder Bremen : Bratseth: „Falsch, zu sagen, dass der Trainer gehen muss“

Bremen Der frühere norwegische Fußball-Star und Bremer Spieler Rune Bratseth hat seine Forderung nach einer Ablösung von Florian Kohfeldt als Werder-Trainer zurückgenommen.

Bratseth hatte die 1:4-Niederlage der abstiegsgefährdeten Bremer im ersten Spiel nach der Corona-Pause gegen Bayer Leverkusen für den norwegischen Sender Viasat verfolgt und mit Bezug auf Kohfeldt gesagt: „Das sollte sein letztes Spiel gewesen sein.“ Später erneuerte Bratseth im „Kicker“ seine Kritik am 37-Jährigen: „Ich will mich nicht in die Vereinspolitik einmischen“, sagte er. Aber er glaube nicht, „dass in dieser Konstellation noch eine Wende möglich sein wird“.