Spielführer benannt : Bosz: Lars Bender bleibt Bayer-Kapitän

Bleibt Kapitän von Bayer Leverkusen: Lars Bender. Foto: Marius Becker.

Leverkusen Ex-Nationalspieler Lars Bender wird den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen auch in der neuen Saison als Kapitän anführen. Das gab Trainer Peter Bosz im Trainingslager in Zell am See bekannt.

Gleichzeitig versicherte der Niederländer, dass Bender nie in Frage gestanden habe, obwohl Bosz sich zunächst öffentlich nicht hatte erklären wollen. „Kapitän ist Lars Bender, das ist für mich keine Frage“, sagte Bosz und ergänzte: „Ich wollte es ihm nur persönlich sagen.“ Bender amtiert seit 2015.