Nach Pleite bei Hertha : Bosz denkt nicht an Bayer-Aus: Gegen Schalke auf der Bank

Bosz denkt nicht an Bayer-Aus: Gegen Schalke auf der Bank

Will auch gegen Schalke auf Bayers Bank setzten: Trainer Peter Bosz. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/Pool/dpa

Berlin Peter Bosz hat Spekulationen über ein mögliches Ende seiner Trainer-Tätigkeit bei Bayer Leverkusen nach dem 0:3 bei Hertha BSC zurückgewiesen.

„Ja“, lautete die knappe Antwort des Niederländers auf die Frage, ob er im nächsten Spiel der Werkself in der Fußball-Bundesliga nach der Länderspielpause gegen Schalke 04 noch auf der Bank sitze. Sportchef Rudi Völler hatte vor der Partie betont, dass man die Champions-League-Plätze nicht aus dem Blick verlieren dürfe und Platz sechs das Minimalziel sei.

In Berlin verlor Leverkusen bereits das zehnte Pflichtspiel in diesem Jahr und ist in der Bundesliga als Sechster bereits sieben Zähler hinter Eintracht Frankfurt auf dem vierten Platz, der die Qualifikation für die Königsklasse bringt.