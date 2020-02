Borussia Mönchengladbach : Thurams Leichtigkeit ist zurück

Düsseldorf Borussia Mönchengladbach mischt nach dem 4:1 in Düsseldorf weiter oben mit und hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Sechs Spiele war der Youngster, dessen Stern in der Bundesliga mit seinen beiden Toren im Hinspiel (2:1) aufgegangen war, zuletzt ohne Scorerpunkt geblieben. Gegen die in der zweiten Hälfte klar unterlegenen Düsseldorfer strahlte er am Samstagabend fast immer Gefahr aus. Thuram wählte kluge Laufwege, spielte clevere Pässe. Zwei Mal führten diese zur Führung. Zunächst traf Jonas Hofmann (22.) zum 1:0, dann antwortete Stindl (51.) nach einer fantastischen Kombination auf den zwischenzeitlichen Düsseldorfer Ausgleich von Erik Thommy (29.) mit der erneuten Führung. Wieder Stindl (77.) und Neuhaus (82.) machten den verdienten Auswärtssieg perfekt. Die Thuram-Party vor den 10 000 mitgereisten Gladbacher Fans konnte steigen.

"Ich möchte so viele Spiele wie möglich gewinnen", sagte Thuram bei Sky, wo er in das Gespräch von Lothar Matthäus und Neuhaus hineingeplatzt war und dann analysierte: "Die Mannschaft hat sich in der zweiten Halbzeit deutlich gesteigert, und Spieler wie Florian Neuhaus haben den Unterschied gemacht.“ Neuhaus absolvierte in der Tat sein wohl bestes Saisonspiel für die Fohlen. Den Grundstein für den Erfolg legte Rose aber in der Halbzeitpause, als er auf ein 4-3-3 mit Neuhaus auf der Zehnerposition und Stindl als zentralem Stürmer umstellte.