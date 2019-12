Transfercoup des BVB : Dortmund schnappt sich Jungstar Haaland

Erling Haaland durfte im Trikot von Red Bull Salzburg acht Tore in der Champions League bejubeln. Ab Januar steht Europas derzeit begehrtester Fußball-Teenager nun in Diensten von Borussia Dortmund. Foto: dpa/-

Dortmund Der begehrte norwegische Stürmer wechselt sofort von Salzburg zum BVB und könnte eine Kettenreaktion auslösen.

(sid) Europas begehrtester Fußball-Teenager wusste schon bei seiner Unterschrift, was im schwarz-gelben Ruhrgebiet von ihm erwartet wird. Für 2020 nimmt sich Erling Haaland viel vor, nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund will der 19-jährige Norweger nicht nur (noch) „mehr Tore schießen“ und „Deutsch lernen“, sondern auch „das Derby gewinnen“.

Der 1,94 Meter große Haaland hatte sich in der Champions League in die Notizbücher der Scouts zahlreicher europäischer Topvereine geschossen. Acht Tore erzielte er in sechs Spielen und wurde zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt. Nun machte Dortmund das Rennen und stattete den Stürmer mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2024 aus. Haaland stößt am 3. Januar zur Mannschaft und fliegt tags darauf mit ins Trainingslager ins spanische Marbella. Auch in der Königsklasse – im Achtelfinale trifft der BVB auf Paris St. Germain – ist der Neuzugang spielberechtigt.