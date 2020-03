Nach Dortmunds 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach : BVB jetzt Bayern-Jäger Nummer eins

Mönchengladbach Dortmund mit hart erkämpftem 2:1-Sieg im Verfolgerduell gegen Mönchengladbach.

Die gut gelaunten Profis von Borussia Dortmund und der erleichterte Trainer Lucien Favre schworen sich bei gelöster Stimmung auf die weitere Aufholjagd in der Liga und den Champions-League-Kracher bei Paris St. Germain (Mittwoch, 21 Uhr) ein. Als neuer Bayern-Jäger Nummer eins ist bei Borussia Dortmund der Glaube an den Meistertitel und den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale groß, das Hinspiel hatte der BVB mit 2:1 gewonnen. „Wir müssen weiterkommen und wollen unsere beiden Spiele gewinnen, um dann im Heimspiel im April anzugreifen“, blickte Abwehrchef Mats Hummels nach dem hart erkämpften 2:1 (1:0)-Erfolg im Verfolgerduell bei Borussia Mönchengladbach auf die kniffligen Aufgaben bis zum Ligagipfel am 4. April gegen Serienmeister Bayern München voraus.