Borussia Dortmund : Ein Saisonstart wie aus dem Bilderbuch

Dortmund Herausforderer Borussia Dortmund ist nach dem 5:1 gegen den FC Augsburg gleich Tabellenführer der Fußball-Bundesliga.

Auf dem Weg in die Kabine warfen einige Dortmunder Profis einen Blick auf die Tabelle auf der Videoleinwand. Was sie sahen, bestärkte sie in ihrer Strategie, dem FC Bayern den Kampf anzusagen. Schließlich verhalf das famose 5:1 (1:1) gegen den FC Augsburg dem BVB gleich an die Spitze. „Das ist ein geiles Gefühl. Besser hätten wir nicht starten können“, schwärmte Mittelfeldspieler Julian Weigl.