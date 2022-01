Verletzungspause : Borussia Dortmund in den nächsten Spielen ohne Can

Borussia Dortmund in den nächsten Spielen ohne Can

Dortmund Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss zumindest die nächsten beiden Spiele auf Mittelfeldspieler Emre Can verzichten.

Der 28-Jährige erlitt beim 5:1 im Heimspiel gegen den SC Freiburg eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich. Das teilte der Club am Sonntag mit. Der BVB gastiert am Dienstag (20.45 Uhr) im DFB-Pokal bei Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli, am Samstag (15.30 Uhr) geht es in der Bundesliga zur TSG 1899 Hoffenheim.