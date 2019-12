Borussia Dortmund empfängt RB Leipzig : „Vollgas-Spiel“ als Test der Titelreife

Berlin Borussia Dortmund empfängt Tabellenführer RB Leipzig zum Bundesliga-Topspiel.

Diese Kraft stellte auch Dortmund, das im Achtelfinale der Champions League auf Paris St. Germain und Ex-Trainer Thomas Tuchel trifft, zuletzt wieder eindrucksvoll unter Beweis. 13 Tore erzielte der Vizemeister in den vergangenen vier Spielen. Nach Favres Umstellung von einer Vierer- auf eine Dreier-Abwehrkette ist auch die Defensive wieder stabil. Von einer Ablösung des Trainers, über die vor wenigen Wochen noch spekuliert worden war, ist inzwischen keine Rede mehr. Ein Erfolg gegen Leipzig würde Favres Position und den Glauben an eine nachhaltige Wende nochmals stärken.

Julian Nagelsmanns Verdienst in Leipzig ist ein anderer. „Letztes Jahr haben wir nach dem 1:0 gesagt, die Null muss stehen. Jetzt wollen wir immer mehr Tore schießen. Diesen Geist haben wir in unserer Mannschaft, den wollen wir in jedem Spiel leben“, sagte Werner, mit 16 Treffern zweitbester Torschütze der Liga. Der Nationalspieler strotzt wie die gesamte Mannschaft vor Selbstvertrauen. Leipzig hat zuletzt sechs Siege in Serie gefeiert und stellt mit 42 Treffern die beste Offensive der Bundesliga.