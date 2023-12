Bundesliga Boniface: Wechsel nach Leverkusen wegen Florian Wirtz

Zuletzt hatte Boniface am Donnerstag beim 2:0 in der Europa League gegen den schwedischen Pokalsieger BK Häcken getroffen, Bayer steht damit vorzeitig im Achtelfinale. Auch in der Bundesliga ist Leverkusen noch ungeschlagen. Großen Anteil daran hat Trainer Xabi Alonso. „Er war als Spieler ganz oben, hat so ziemlich alles gewonnen, was man gewinnen kann: Champions League mit Real und Liverpool, den Welt- und Europameistertitel mit Spanien. Und er hat unter drei der wohl besten Trainer gespielt: José Mourinho, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola. Wie diese Trainer ist er ein Stratege, der das Spiel bis in die kleinste Facette versteht. Aber er ist auch ein Fighter und verlangt von uns immer hundert Prozent“, sagte Boniface.