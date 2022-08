Borussia Mönchengladbach : Bonhof zu Anfragen wegen Eberl: „Haben keine vorliegen“

Mönchengladbach Bei Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist RB Leipzig wegen einer möglichen Verpflichtung von Max Eberl als neuen Sportchef offenbar noch nicht vorstellig geworden.

Am 16. August hatte der TV-Sender Sky berichtet, dass eine Einigung kurz bevor stünde. Doch dem hatte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff noch am selben Tag widersprochen. „Ich kann dementieren, dass wir eine Einigung mit Max Eberl haben. Wir sind in Gesprächen mit einem Kandidaten, haben aber noch keine Einigung“, hatte Mintzlaff in einer Talkrunde der „Leipziger Volkszeitung“ verraten.