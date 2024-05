Vor Relegation Bochums Trainer „kein Fan von Kurztrainingslagern“

Vor den beiden Relegationsspielen gegen Fortuna Düsseldorf will Bochums Trainer Heiko Butscher sein Team ganz normal vorbereiten. „Ich persönlich bin kein Fan von Kurztrainingslagern“, sagte der Coach des VfL Bochum am Samstag nach dem 1:4 bei Werder Bremen, durch das die Bochumer noch auf Platz 16 abrutschten, weil der 1. FC Union Berlin parallel den SC Freiburg mit 2:1 besiegte. „Wir machen das alles in Ruhe, damit die Emotionen erst einmal runterkommen. Wir werden alles am Sonntag mit der Mannschaft besprechen.“