Bundesliga Bochums Torwart-Ärger vor der Relegation

Die Botschaft ist klar: Der Fokus in den wichtigsten Partien der jüngeren Vereinsgeschichte soll auf dem Fußball liegen, der Absturz irgendwie verhindert werden. Nicht nur sportlich, auch finanziell hätte ein Abstieg in die 2. Bundesliga riesige Konsequenzen. Für die zweite Liga müsste der VfL nach eigenen Angaben mit rund 40 Prozent weniger TV-Einnahmen kalkulieren als für die aktuelle Bundesliga-Saison. Für die Fortuna würde ein Aufstieg Mehreinnahmen in verschiedenen Bereichen von rund 30 Millionen Euro bedeuten.