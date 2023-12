Bundesliga Bochums Lettau: „Gespannt, wann es sich ausgleicht“

Lettau zählte auch einen nicht gegebenen Elfmeter in Leipzig und eine nicht gegebene Rote Karte für den Gegner in Freiburg auf. „Ob wir das Spiel am Ende erfolgreich gestalten, wenn dieser Elfmeter nicht gepfiffen wird, das möchte ich damit gar nicht sagen“, erklärte Lettau mit Blick auf die am Ende klare Niederlage beim Weihnachtsmeister: „Wahrscheinlich hätte Leverkusen das Spiel auch ohne diese Elfmeter-Szene gewonnen. Aber in diesem Moment hat das Spiel eine Dynamik angenommen, die für uns nicht zu halten war. Es war die entscheidende Szene, die das Spiel zugunsten der Leverkusener hat kippen lassen.“