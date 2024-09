Fußball-Bundesliga Bochums Frust-Start geht weiter: Remis gegen Kiel

Dabei hatten sie von Beginn an gezeigt, dass sie wollten - und auch mussten. Beide waren mit drei Niederlagen in die neue Bundesliga-Saison gestartet, die Bochumer hatten unter ihrem neuen Coach Zeidler zudem in der ersten Runde des DFB-Pokals gepatzt. Den 26.000 Zuschauern im ausverkauften Ruhrstadion bot sich von Beginn an eine unterhaltsame Partie, weil beide Mannschaften einen offensiven Start hinlegten.