Bundesliga Bochum will Ordnungsdienst verstärken - Mehr Infos für Fans

Fußball-Bundesligist VfL Bochum will nach dem Zaunfahnen-Eklat und dem Beinahe-Spielabbruch gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Samstag zukünftig die Fan-Informationen nachschärfen und auch den Ordnungsdienst verstärken. Auch eine höhere Präsenz an Ansprechpartnern beim Club sei geplant, teilte der Verein mit.