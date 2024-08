Fußball-Bundesliga Bochum verpflichtet Stürmer Aliou Baldé

„Aliou ist ein kreativer Offensivspieler, der mit seiner außergewöhnlichen Explosivität und Schnelligkeit sowie seinem starken offensiven Eins-gegen-Eins spielentscheidende Situation kreieren kann“, sagte VfL-Sportdirektor Marc Lettau. Mit Myron Boadu hattet die Bochumer bereits am Vortag eine Verstärkung für die Offensive verpflichtet. Auch der 23-Jährige kommt auf Leihbasis für ein Jahr von der AS Monaco. Der VfL besitzt auch in diesem Fall nach eigenen Angaben eine Kaufoption.