11. Spieltag Bochum verpasst Heimsieg gegen schwache Kölner

Auch für die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch ist die Punkteteilung zu wenig. Der VfL war von Beginn an besser und offenbarte, warum die Kölner am Tabellenende stehen. Die Defensive der Rheinländer erwies sich in einigen Situationen als nicht gerade erstligareif. Oft fehlte Bochum indes die Qualität im Angriff, um die auszunutzen. Die Gäste kämpften sich in die Partie, ohne offensiv zwingend zu werden.