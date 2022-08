Bundesliga : Bochum-Trainer Reis über Abstiegs-Prognosen: „Danke dafür“

Bochum Trainer Thomas Reis findet die erneute Einstufung zahlreicher Experten des VfL Bochum als Absteiger Nummer eins in der Fußball-Bundesliga als hilfreich.

„Danke dafür“, sagte Reis vor dem Auftaktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05. „Die Experten sehen uns größtenteils als Absteiger, aber ich sehe das als Entlastung vom Kopf her. Es nimmt Druck von uns“, sagte der 48-Jährige, der die Westfalen im Vorjahr als Aufsteiger die gesamte Saison über fern der Abstiegsplätze hielt und am Ende auf Rang 13 führte.